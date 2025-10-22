Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи.

"Замість дипломатії та мирних переговорів, Росія продовжує свої жорстокі удари по Україні. Енергетична інфраструктура та звичайні будинки по всій нашій країні зазнали нападів протягом ночі", - написав Сибіга у соцмережі Х в середу.

"Я знову звертаюся до всіх партнерів, установ та міжнародних організацій з проханням мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи", - зазначив він.

Зокрема, за словами голови МЗС, Україні потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення", - додав він.

Сибіга резюмував: "Настав час відмовитися видавати бажане за дійсне та продемонструвати силу. Нові сильні санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Нове посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1980880301640270024