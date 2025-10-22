Інтерфакс-Україна
Події
09:57 22.10.2025

Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

1 хв читати
Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи.

"Замість дипломатії та мирних переговорів, Росія продовжує свої жорстокі удари по Україні. Енергетична інфраструктура та звичайні будинки по всій нашій країні зазнали нападів протягом ночі", - написав Сибіга у соцмережі Х в середу.

"Я знову звертаюся до всіх партнерів, установ та міжнародних організацій з проханням мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи", - зазначив він.

Зокрема, за словами голови МЗС, Україні потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення", - додав він.

Сибіга резюмував: "Настав час відмовитися видавати бажане за дійсне та продемонструвати силу. Нові сильні санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Нове посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1980880301640270024

 

Теги: #партнери #сибіга #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 22.10.2025
Екстрені відключення електроенергії застосовано у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

Екстрені відключення електроенергії застосовано у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

19:12 21.10.2025
Зеленський і премʼєр-міністр Іспанії домовилися зустрітися

Зеленський і премʼєр-міністр Іспанії домовилися зустрітися

18:01 21.10.2025
Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

13:27 21.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

12:42 21.10.2025
Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

20:00 20.10.2025
Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

18:22 20.10.2025
Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

17:53 20.10.2025
Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

ОСТАННЄ

Зеленський у середу зустрінеться з прем'єром Швеції

Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

Перед Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну - заступниця голови ОП

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА