Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи.
"Замість дипломатії та мирних переговорів, Росія продовжує свої жорстокі удари по Україні. Енергетична інфраструктура та звичайні будинки по всій нашій країні зазнали нападів протягом ночі", - написав Сибіга у соцмережі Х в середу.
"Я знову звертаюся до всіх партнерів, установ та міжнародних організацій з проханням мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи", - зазначив він.
Зокрема, за словами голови МЗС, Україні потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони.
"Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення", - додав він.
Сибіга резюмував: "Настав час відмовитися видавати бажане за дійсне та продемонструвати силу. Нові сильні санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Нове посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України".
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1980880301640270024