Росіяни вдарили по Костянтинівці двома ракетами, одна людина загинула, ще одна зазначала поранень - МВА

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька обл.), загинув місцевий житель, ще один – зазнав поранень, повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов

"27 червня 2025 року об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Унаслідок атаки загинула одна цивільна особа — місцевий мешканець, який отримав смертельні поранення у власному будинку", - написав він у фейсбук у п'ятницю.

Пізніше Горбунов додав інформацію про ще одного пораненого. За даними МВА, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 11 фасадів приватних житлових будинків.

"На жаль, через безпосередню близькість до лінії бойових дій та загрозу повторного обстрілу, наразі неможливо повноцінно провести огляд місця трагедії та здійснити роботи з ліквідації наслідків. Кожен такий удар по мирному населенню — це чергове свідчення варварської тактики агресора", - додав він.