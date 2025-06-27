Інтерфакс-Україна
Події
14:48 27.06.2025

Міносвіти й БФ Жадана підписали меморандум про співпрацю у розвитку позашкільної освіти

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Міносвіти й БФ Жадана підписали меморандум про співпрацю у розвитку позашкільної освіти

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та письменник, громадський діяч і засновник благодійного фонду Сергій Жадан підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку позашкільної освіти, сприяння культурному розвитку учасників освітнього процесу.

"Це партнерство — приклад того, як культурні діячі можуть бути активними учасниками освітніх змін. Сергій Жадан багато років підтримує освітні ініціативи на місцях — особливо там, де така підтримка найбільш потрібна. Його залученість у життя підлітків, робота з громадами, присутність у просторі культури й освіти — це цінний досвід, який ми хочемо інтегрувати в систему. Співпраця з фондом дасть змогу посилити напрями позашкільної освіти, підтримати розвиток шкільних бібліотек, залучити до освіти живий культурний контекст. Це важливий крок у реалізації політики "Освіта для життя"", — цитує Лісового пресслужба.

Відзначається, що у межах співпраці сторони працюватимуть, зокрема, у таких напрямах: популяризація читання й підтримка бібліотек; залучення культурних діячів і митців до освітніх активностей; підтримка мистецької та культурної освіти для дітей військовослужбовців; підвищення кваліфікації освітян у сфері мистецтва й культури; розвиток освітнього українськомовного контенту; організація спільних освітньо-культурних заходів; спільна робота задля розвитку творчого потенціалу молоді; створення сучасних освітніх просторів.

У відомстві нагадали, що "Освіта для життя" — це комплексна політика міністерства, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "нової української школи" (НУШ). Її мета — забезпечити цілісний освітній досвід, у якому зміст навчання, підходи до викладання та шкільний простір разом формують в учнів компетентності, потрібні для життя в мінливому світі.

Теги: #меморандум #жадан #лісовий

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