У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

У полі в селі Борова Чугуївського району Харківської області 17-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керування, внаслідок чого авто перекинулося.

"17-річний водій загинув на місці. Його пасажир 14 років з численними травмами доставлений до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.