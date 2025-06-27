Інтерфакс-Україна
Події
14:16 27.06.2025

У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

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У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

У полі в селі Борова Чугуївського району Харківської області 17-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керування, внаслідок чого авто перекинулося.

"17-річний водій загинув на місці. Його пасажир 14 років з численними травмами доставлений до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: #дтп #харківська_область

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