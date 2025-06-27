На Францію обрушилася майже 40-градусна спека

Метеорологічні служби Франції підвищили в п'ятницю рівень небезпеки через надзвичайно спекотну погоду в 21 департаменті країни, повідомляють французькі ЗМІ.

У низці районів на південному сході країни протягом дня очікується до 38 градусів за Цельсієм.

При цьому, очікується, що в суботу спека збережеться. У Ніцці очікують до 32 градусів за Цельсієм, у Тулузі та Бордо - до 34 градусів.

У понеділок, згідно з прогнозами, Франція зіткнеться з піком спеки. У деяких частинах країни стовпчик термометра може піднятися до 40 градусів за Цельсієм.

"Така спека зазвичай спостерігається пізніше влітку і досить винятковим чином", - йдеться в повідомленні телеканалу "Метео".