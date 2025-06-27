УЧХ після атак РФ проводять термінові інформ-сесії про мінну небезпеку

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Фахівці з мінної небезпеки Українського Червоного Хреста (УЧХ) проводять термінові інформаційні сесії з місцевими жителями після російських повітряних атак.

"37 вибухонебезпечних предметів — за одну добу на Сумщині. Сумський, Охтирський, Шосткинський і Конотопський райони знову опинилися в центрі небезпеки. Це не просто статистика — це десятки потенційних трагедій. Саме в такі моменти фахівці з мінної небезпеки Українського Червоного Хреста виїжджають на місце одразу після "прильоту", щоб провести термінові інформаційні сесії", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Після російських обстрілів та влучань у цивільну інфраструктуру часто залишаються боєприпаси, які не вибухнули, їхні уламки, або навіть замасковані вибухові пристрої й дотримання правил поводження з ними може врятувати життя.

"Ми діємо там, де ще вчора була ракета. І кожне попередження про порушення правил безпеки — це збережене життя", — інформують фахівці з мінної небезпеки УЧХ.