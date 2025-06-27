Україна синхронізуватиме санкції партнерів протягом 15 днів – указ президента

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів".

Відповідний указ №422/2025 опубліковано на сайті президента.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненко.

Згідно з документом, РНБО постановила: Кабінету міністрів і Службі безпеки разом з Національним банком України забезпечити повну імплементацію в юрисдикції держави санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.

Окрім того, санкції, затверджені партнерами мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера.

Також Кабмін, СБУ, Служба зовнішньої розвідки разом з Офісом генерального прокурора мають забезпечити синхронізацію санкцій з ЄС, США й іншими державами.