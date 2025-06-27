Уряд запровадив інструменти боротьби зі спам-викликами і навʼязливою рекламою

Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства цифрової інформації (Мінцифра) надав операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації (Мінцифри) Михайло Федоров.

"Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків… Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання", - написав Федоров у Телеграм в п'ятницю.

Як випливає з повідомлення, зміни передбачені постановою №761 "Про затвердження правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг", яку уряд схвалив 25 червня 2025 року.

"Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", - пояснив віцепрем'єр.

Федоров також анонсував низку змін. Зокрема, найближчим часом користувачі зможуть переглядати в особистому кабінеті всі свої витрати, а також вимикати контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

"Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду", - запевнив Федоров.

За його словами, українці які проживають у зоні бойових дій не втратять зв'язок через несплату послуг, їхні SIM-картки не блокуватимуть. Під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.