Зеленський про результати засідання Євроради: Навіть у час війни ухвалюємо рішення, які наближають до вступу в ЄС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

За результатами засідання Європейської Ради є хороші рішення щодо безпекової підтримки України та тиску на РФ, навіть у часи війни ухвалюються рішення, які наближають до вступу України в ЄС, заявив президент Володимир Зеленський.

"Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що кожен об’єднаний сигнал підтримки України – сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє.

"Зараз усе залежить від нас, від єдності держав – членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції. Дякую президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, працюємо далі, щоб посилювати одне одного", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського союзу знову підтвердили підтримку всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України, заснованого на принципах міжнародного права.

"Посилаючись на свої попередні висновки, Європейська Рада знову підтверджує свою підтримку всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - сказано у висновках засідання Європейської ради, ухвалений 26 країнами-членами 26 червня в Брюсселі. Не підтримала Угорщина.

Окрім того, Європейський союз заявив, що і надалі буде надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку у довгостроковій перспективі.

Також Європейська рада взяла до уваги оцінку Європейської комісії, що перший кластер в переговорах з Україною про членство готовий до відкриття і повернеться до цього питання на наступному засіданні.

Повідомлялося, що Європейська рада вітає прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Разом з тим, Європейська рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України.