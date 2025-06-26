Інтерфакс-Україна
Події
22:36 26.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій, шість з яких станом на 22:00 четверга ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25928

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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