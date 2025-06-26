Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

Лідери країн-членів Європейського союзу рішуче засудили підтримку третіх країн Росії у війні, яку вона веде проти України.

"Європейська Рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також їхніх учасників та організацій, які дозволяють Росії продовжувати свою агресивну війну проти України", - йдеться у висновках засідання Європейської ради, які були ухвалені 26 країнами-членами. Не підтримала Угорщина.

Зокрема, Європейська Рада засудила продовження військової підтримки, яку надають Іран, Білорусь та КНДР. "Вона закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її агресивній війні проти України", - йдеться в документі.