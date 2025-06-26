Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Дрони спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) уразили чотири радіолокаційні станції та пускову установку комплексу протиповітряної оборони С-400 противника в окупованому Криму.

"Під удар розвідників потрапили: дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е; дві РЛС виявлення 91Н6Е; пускова установка комплексу С-400. Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР в четвер.