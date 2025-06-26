Міносвіти затвердило розширену шкалу перезарахування оцінок із закордонних шкіл

Міністерство освіти і науки України спільно з ДП "Інформаційно-іміджевий центр" оновило та розширило шкалу співвіднесення іноземних систем оцінювання з українською 12-бальною шкалою.

"Це рішення спрощує процес перезарахування результатів навчання для учнів, які здобували освіту за кордоном. Освітні заклади отримали чіткі орієнтири для переведення оцінок з іноземних документів, що дає змогу уникнути плутанини, забезпечити об'єктивність та зменшити потребу в додатковому оцінюванні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що ці шкали можна використовувати як під час зарахування до українських шкіл після повернення з-за кордону, так і в межах українознавчого компонента — для визначення результатів навчання з предметів, які продубльовано в обох освітніх системах.

Як повідомлялося, 23 червня Кабінет міністрів затвердив порядок визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання, здобутих шляхом формальної або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, розміщених за кордоном.

Зі шкалою перезарахування оцінок можна ознайомитися за посиланням.