Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

На Францію з середи обрушилися сильні зливи, які спричинили вимкнення електрики приблизно у 100 тис. домогосподарств, повідомляє телеканал BFMTV.

Негода призвела до загибелі двох людей, ще 17 постраждали.

У середу по всій Франції зафіксували понад 40 тис. спалахів блискавок. Найбільша кількість блискавок - у департаментах Жиронда (регіон Нова Аквітанія) і Альє (регіон Оверні - Рона - Альпи).

Зазначається, що місцями пориви вітру досягали 140 км/год.

Газета "Фігаро" зазначає, що в Паризькому регіоні вітер повалив багато дерев. Зливи призвели до підйому рівня води в річках. Зокрема, від повені незначно постраждала будівля Національних зборів Франції під час засідання нижньої палати парламенту, вода також просочилася в міжнародний аеропорт "Париж - Шарль-де-Голль".

Крім того, у низці регіонів випав град. У департаменті Дордонь (регіон Нова Аквітанія) град пошкодив дахи щонайменше 70 будівель, повідомляє BFMTV.

Над усуненням наслідків урагану працюють 2 тис. рятувальників.