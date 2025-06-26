СБУ проводить планові безпекові заходи в Шевченківському районі Києва

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводить планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва, повідомляє СБУ у четвер вранці.

"Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Повідомляється, що під час безпекових заходів силовики:

можуть проводити огляд території та окремих будівель і приміщень (приміщення, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

можуть здійснювати перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Зазначається, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години.