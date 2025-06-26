Інтерфакс-Україна
Події
08:24 26.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгення станом на 8.00 четверга.

"За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генштаб.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25898

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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