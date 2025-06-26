Сили оборони знешкодили вночі 24 з 41 ворожих дронів, в 7 місцях зафіксовані влучання - Повітряні сили

Противник у ніч на 26 червня (із 23.00 25 червня) атакував 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 — збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/kpszsu/37063