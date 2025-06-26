У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 7 суден, 1 з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EYrsWyiiy/