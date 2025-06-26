Інтерфакс-Україна
Події
06:59 26.06.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 7 суден, 1 з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EYrsWyiiy/

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 26.06.2025
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 111 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 111 од. автотехніки - Генштаб

23:54 25.06.2025
Треба зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на РФ і змусять її сісти за стіл переговорів - Зеленський

Треба зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на РФ і змусять її сісти за стіл переговорів - Зеленський

23:35 25.06.2025
Потрібна сильна політична співпраця, щоб кожний російський злочинець, зокрема Путін, постали перед судом – Зеленський

Потрібна сильна політична співпраця, щоб кожний російський злочинець, зокрема Путін, постали перед судом – Зеленський

22:44 25.06.2025
Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

22:31 25.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак - Генштаб

12:34 25.06.2025
Раді пропонують відмовитись від норми закону про неприпустимість припинення повноважень Кабміну під час війни

Раді пропонують відмовитись від норми закону про неприпустимість припинення повноважень Кабміну під час війни

11:24 25.06.2025
Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

10:08 25.06.2025
Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

03:25 25.06.2025
Москва відроджує радянську армію під виглядом змін у функціонуванні ОДКБ - ISW

Москва відроджує радянську армію під виглядом змін у функціонуванні ОДКБ - ISW

22:39 24.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

Сили оборони знешкодили вночі 24 з 41 ворожих дронів, в 7 місцях зафіксовані влучання - Повітряні сили

Кількість загиблих через ракетний удар РФ по Дніпру та Самару 24 червня зросла до 22 – ОВА

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, постраждала 71-річна жінка – ОВА

Окупанти вбили двох жителів Херсонщини – ОВА

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, за добу зафіксовано 430 ударів – ОВА

26 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ООН зафіксувала стрімке зростання порушень РФ щодо дітей в Україні

США вважають створення Іраном ядерної зброї неприпустимою "червоною лінією" — Віткофф

Мелоні: Я сказала Трампу, що рішучість, проявлена щодо Ірану, має бути такою ж і щодо України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА