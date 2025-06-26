Нідерланди профінансують виробництво 20 гібридних машин Ermine для України, які виготовить Rheinmetall

Міністерство оборони Королівства Нідерландів профінансує виробництво 20 наземних транспортних засобів Ermine (Hermelin) для Збройних Сил України. Виробником техніки виступає німецький оборонний концерн Rheinmetall через свою дочірню компанію Rheinmetall Defence Nederland B.V.

Як повідомляє пресслужба компанії, підписання угоди відбулося 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі. Контракт укладено від імені Оперативної групи з підтримки України. Поставка машин запланована на 2026 рік.

Йдеться про гібридні пілотовані/безпілотні платформи, призначені для евакуації поранених поблизу фронту. Проєкт реалізується у співпраці з DEMCON та Abiom.

Генеральний директор Rheinmetall Коен ван Левен зазначив: "Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine — це інноваційне та здатне рішення для сучасного поля бою".

Сімейство малих транспортних засобів Ermine є новим поколінням мобільності, що поєднує тактичний транспорт із мобільним джерелом енергії (мікромережею). До лінійки входять безпілотники UGV, баггі та квадроцикли у конфігураціях 4x4 та 6x6.

У Rheinmetall зазначають, що контракт став першою важливою віхою для платформи Ermine й одночасно — кроком на підтримку Збройних Сил України.

Джерело: https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2025/06/2025-06-25-rheinmetall-delivers-hermelin-ugvs-to-ukraine