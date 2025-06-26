Зеленський подякував ПАРЄ за підтримку створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримку створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та наголосив на важливості притягнення до відповідальності керівництва Росії.

"ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. І ми це дуже цінуємо", – зазначив він у Фейсбук.

"Трибунал, юридично започаткований сьогодні, дає змогу реально притягнути до відповідальності керівництво російського режиму, який учиняв злочини проти нашої держави і народу. Будемо працювати над встановленням справедливості для всіх постраждалих. Злочинці мають пройти через лаву підсудних у Гаазі та бути покараними", – наголосив Зеленський.

Він також подякував Президенту ПАРЄ Теодоросу Русопулосу за увагу до України та важливі резолюції: "Забезпечимо правосуддя разом", – додав глава держави.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16qbCcNUoA/?mibextid=wwXIfr