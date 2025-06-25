Треба зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на РФ і змусять її сісти за стіл переговорів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на РФ і змусять її сісти за стіл переговорів.

"Дуже важливо, що зараз ми маємо зосередитися на інструментах, які чинитимуть тиск на Росію і змусять її сісти за стіл переговорів. Ми можемо говорити про переговори, розмови чи діалог, але в будь-якому разі про початок шляху без зброї. Росія цього не хоче", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання під час пленарного засідання ПАРЄ.

Президент зауважив, що Путін хоче не лише окупувати території України, а й зруйнувати українську ідентичність.

"І я думаю, що він не зруйнує її, бо без України він не зможе побудувати імперію. Йому потрібні основи, йому потрібна Україна. Ми не продаємо Україну", - резюмував глава держави.