Інтерфакс-Україна
Події
22:36 25.06.2025

Україна та Рада Європи підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України

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Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Про це стало відомо з трансляції, яку проводить Youtube-канал Ради Європи.

24 червня пресслужба Ради Європи повідомила, що Комітет міністрів уповноважив Берсе підписати угоду, яка включає Статут Спеціального трибуналу.

"Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

Джерело: https://www.youtube.com/live/is26I69_J08?si=3DZ4ceW4CHQDzBFz

Теги: #угода #спецтрибунал #європа

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