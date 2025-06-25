Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, десять з яких станом на 22:00 середи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25895