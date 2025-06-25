Інтерфакс-Україна
Події
16:51 25.06.2025

Україна відхилила участь в угодах СНД про паспортно-візові інформсистеми та боротьбу з пожежами

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Україна відхилила участь в угодах СНД про паспортно-візові інформсистеми та боротьбу з пожежами

(уточнений 1-й абзац та заголовок, доповнено)

Кабінет міністрів висловив намір України не ставати учасником двох угод, укладених в 2008 та 2013 роках в рамках Співдружності незалежних держав (СНД), членом якої Україна ніколи не була.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, висловлено намір України не ставати учасником угоди про співробітництво у створенні державних інформаційних систем паспортно-візових документів нового покоління та подальший їх розвиток і використання в державах – учасницях СНД, яка була підписана 14 листопада 2008 року у Кишиневі (Молдова), та угоди з профілактики і гасіння природних пожеж на прикордонних територіях держав – учасниць СНД, підписаної 31 травня 2013 року у Мінську (Білорусь).

Україна була серед держав-засновниць СНД, але не ратифікувала його статут і, відповідно, не була її членом, але була учасницею низки спільних договорів, укладених у рамках Співдружності. У 2018 році Україна припинила участь у всіх статутних органах, після чого продовжує денонсувати договори у рамках СНД. Зокрема, 15 травня президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими затверджено вихід України з низки таких угод.

Молдова, яка була членом Співдружності, з 2023 року почала процес виходу з неї та денонсації низки домовленостей в її рамках. На початку листопада Мінфін Молдови ухвалив рішення про те, що з 2024 року Кишинів перестає платити внески в СНД та інші організації на платформі Співдружності.

Теги: #кабмін #мельничук #снд

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