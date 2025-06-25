Інтерфакс-Україна
Події
13:17 25.06.2025

Єрмак на саміті НАТО: Альянс підтримуватиме Україну надалі

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Єрмак на саміті НАТО: Альянс підтримуватиме Україну надалі
Фото: сайт Президента України

Учасники саміту НАТО в нідерландській Гаазі багато обговорюють шляхи примусу РФ до миру та заявляють про наміри подальшої підтримки України, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак з полів саміту.

"На саміті НАТО зараз багато розмов про те, як примусити росію припинити війну та гарантувати мир в Європі на довгі роки. НАТО підтримуватиме Україну далі", - написав Єрмак у соцмережі Х.

Також, за його словами, через учасників саміту "є схвалення дуже сильних дій президента США Дональда Трампа проти ядерної програми Ірану".

Теги: #єрмак #саміт_нато

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