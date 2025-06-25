Інтерфакс-Україна
Події
12:53 25.06.2025

Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

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Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу у Нідерландах, де проходить саміт НАТО, запевнила у подальшій підтримці Києва.

"Безпека в Європі починається із сильної України. Рада зустрітися сьогодні з президентом Зеленським. Ми й надалі підтримуватимемо оборону, відновлення та шлях України до миру", - йдеться у повідомленні уряду Данії у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

 

Теги: #данія #зеленський

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