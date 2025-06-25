Мерц: Головну загрозу Росія становить не лише для України, але й для загального миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі союзники визнають, що "ситуація із загрозами змінилася", головною з них є РФ.

Під час спілкування зі ЗМІ у Гаазі, де проходить саміт НАТО, Мерц наголосив, що "головну загрозу становить Росія не лише для України, але й для загального миру та політичного порядку на нашому континенті".

Говорячи про збільшення витрат на оборону, канцлер заявив, що це відбувається не "для того, щоб зробити комусь послугу".

"Я хочу чітко заявити, що рішення, які ми приймаємо, не приймаються для того, щоб зробити комусь послугу, а радше ґрунтуються на наших власних знаннях і переконанні, що НАТО в цілому, і це особливо стосується європейської частини НАТО, має зробити більше в найближчі роки для забезпечення власної обороноздатності", - наголосив він.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.