Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

Лише Володимир Путін не хоче припинити вогонь в Україні, зараз саме час наполягати на цьому і тиснути на РФ, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Підтримка України є непохитною, і ми хочемо припинення вогню зараз. Лише Путін не хоче припинити вогонь, і зараз саме час наполягати на цьому. І наша стратегія має три напрямки. По-перше, очевидно, посилення нашої власної оборони і стримування заради вільного світу. По-друге, тиск на Росію. І тут нам потрібно працювати як окремим країнам, як ЄС, Сполученим Штатам", - сказала вона під час спілкування зі ЗМІ у Гаазі, де проходить саміт НАТО.

Міністерка висловила сподівання, що пакет санкцій, який знаходиться в Сенаті США, "просунеться вперед", сподіваємося, наступного тижня".

"І по-третє, звичайно, продовження допомоги Україні, яка бореться за кожного з нас", - додала вона.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.