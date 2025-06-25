Інтерфакс-Україна
Події
10:18 25.06.2025

Британія вперше надає Україні ракети ППО, оплачені з доходів від російських активів, - ЗМІ

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Британія вперше надає Україні ракети ППО, оплачені з доходів від російських активів, - ЗМІ
Фото: Unsplash

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надішле 350 вдосконалених британських ракет протиповітряної оборони, використовуючи GBP70 млн, залучених завдяки урядовій програмі надзвичайного прискорення доходів (ERA).

Як повідомляє британське видання The Guardian у середу, цей крок – перший випадок, коли Велика Британія використала кошти, пов'язані з РФ, для безпосереднього фінансування озброєння для Києва. Мова йде про використання доходів від заморожених активів РФ. "Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Цілком правильно, що ми використовуємо захоплені російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної", - сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя та є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни. Він звинуватив Москву в продовженні невибіркових ракетних атак і чітко дав зрозуміти, що "Путін несерйозно ставиться до миру".

За даними видання, пакети буде розгорнуто за допомогою систем Raven, уже поставлених Великою Британією Україні. Зараз п'ять з них прямують до України, після чого їх загальна кількість сягне 13. "Спочатку розроблені як ракети класу "повітря-повітря", ASRAAM було модернізовано інженерами Королівських ВПС та MBDA UK для запуску з кузова вантажівки британського виробництва. Переобладнання тривало лише три місяці", - йдеться в повідомленні.

Новий пакет є частиною найбільшого в історії щорічного зобов'язання Сполученого Королівства перед Україною в розмірі GBP4,5 млрд військової допомоги. Він послідував за укладеною в березні угодою на GBP1,6 млрд щодо понад 5000 ракет ППО та окремої інвестиції в розмірі GBP350 млн для десятикратного збільшення поставок безпілотників.

Теги: #активи_рф #ппо #ракети #велика_британія

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