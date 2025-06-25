Інтерфакс-Україна
Події
09:59 25.06.2025

Окупанти завдали удару по інфраструктурі Вилкового, намагаються залишити місто без води

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Російські окупанти в ніч на середу завдали дронових ударів по цивільній інфраструктурі міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області, яка пов'язана із водопостачанням.

"Знов була атакована інфраструктура міста Вилкове. Противник не залишає спроб залишити місто без води. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", - повідомили вночі в телеграм-каналі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Вранці Одеська обласна прокуратура повідомила про початок провадження за фактом нічної атаки безпілотниками (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

"25 червня вночі збройні сили рф здійснили атаку БпЛА по об’єктах цивільної інфраструктури Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, сільськогосподарське обладнання та техніка", - повідомляється в телеграм-каналі облпрокуратури.

Теги: #атака_рф #одеська_область

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