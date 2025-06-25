Інтерфакс-Україна
Події
09:38 25.06.2025

Рютте назвав Гаазький саміт трансформаційним, очікуючи рішення щодо 5% ВВП на оборону, нарощування ВПК та підтримки України

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Рютте назвав Гаазький саміт трансформаційним, очікуючи рішення щодо 5% ВВП на оборону, нарощування ВПК та підтримки України

В Гаазі розпочинається другий і останній день саміту НАТО, в рамках якого відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів, які обговорять збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, збільшення можливостей оборонно-промислового комплексу та підтримку Україні.

Відповідні питання для обговорення лідерами знову зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у заяві для преси перед початком засідання у середу в Гаазі.

Стосовно України генсек сказав таке: "На сьогоднішньому саміті ми обговоримо, як забезпечити, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі, а також як забезпечити, щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру".

Рютте також перерахував загрози, які стоять перед альянсом. Зокрема, це "довгострокова загроза з боку Росії, масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні". "Дійсно важливо, щоб ми витрачали більше, тому це буде номер один у порядку денному сьогодні - новий план витрат на найближчі роки", - наголосив генсек альянсу.

Іншим питанням для обговорення він назвав збільшення можливостей оборонно-промислового комплексу. "Ми знаємо, що нам бракує оборонно-промислової бази, яка б виробляла достатньо. Тож у нас є чудові компанії, але вони повинні створювати додаткові виробничі лінії, їм потрібно встановлювати додаткові зміни, щоб забезпечити виробництво боєприпасів та всього іншого необхідного нам обладнання", - пояснив Рютте.

Підсумовуючи, генсек НАТО назвав цей саміт "трансформаційним". Після чого він відповів на запитання журналістів, надавши останнє запитання кореспондентам-дітям, які запитали в нього, чи він схвильований. "Я схвильований? Я схвильований, але до такої міри, що ще можу це контролювати", - відповів Рютте.

Теги: #гаага #нато #рютте #саміт

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