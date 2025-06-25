Інтерфакс-Україна
Події
09:04 25.06.2025

Дев'ятеро цивільних постраждали впродовж доби внаслідок атак ворога у Харківській області

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Дев'ятеро цивільних постраждали впродовж доби внаслідок атак ворога у Харківській області
Фото: Харківська ОВА

Дев'ятеро мирних жителів Харкова та області постраждали від російських атак впродовж доби, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

За його інформацією за минулу добу ЗС РФ атакували Харків і 5 населених пунктів області.

"Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. У м. Харків постраждав 64-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали чоловіки 76, 80 і 50 років, а також 42-річна, 68-річна і 2 77-річні жінки; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 49-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. 

Він зазначив, що окупанти застосовували різні види озброєння (некеровані авіаційні ракети, КАБи, БпЛА типу "Шахед", "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", тощо).

Внаслідок обстрілів у Харкові  пошкоджено багатоквартирний будинок і господарчу споруду. У Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок і 2 приватні будинки, ангар, у Чугуївському - 1 будівлю.

Теги: #харківська_область #обстріли

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