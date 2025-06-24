Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу паралельно з самітом НАТО, повідомляє Politico, посилаючись на анонімного чиновника Білого дому, у вівторок.

"Зустріч відбудеться в той час, коли увага до війни Росії з Україною відійшла на другий план порівняно з ізраїльсько-іранським конфліктом", - зазначає видання.

"Напередодні саміту було незрозуміло, чи візьме в ньому участь Зеленський, оскільки існували побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значного особистого спілкування з Трампом. На початку цього місяця Зеленський полетів до Канади на зустріч світових лідерів G7 в надії на зустріч з президентом США, але Трамп достроково залишив саміт", - нагадує Politico.

Як повідомлялося, під час польоту до Нідерландів, спілкуючись з журналістами на борту літака на запитання, чи він зустрінеться з Зеленським на саміті, Трамп відповів: "Так, мабуть, я його побачу".

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/06/24/trump-zelenskyy-meeting-nato-00421332