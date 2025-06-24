Інтерфакс-Україна
Події
22:39 24.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій, 13 з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25852

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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