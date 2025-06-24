Інтерфакс-Україна
Події
22:31 24.06.2025

Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди, повідомляє офіційний веб-портал президента України у вівторок.

"Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на РФ, зокрема санкційний. Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення РФ до відповідальності.

Джерело: https://president.gov.ua/news/vidbulasya-audiyenciya-prezidenta-ukrayini-v-korolya-niderla-98637

Теги: #аудієнція #нідерланди #король #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 24.06.2025
Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

22:24 24.06.2025
Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

22:10 24.06.2025
Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

18:35 24.06.2025
Зеленський обговорив з двома американськими сенаторами-демократами підтримку України та мирну ініціативу Трампа

Зеленський обговорив з двома американськими сенаторами-демократами підтримку України та мирну ініціативу Трампа

18:22 24.06.2025
Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

18:17 24.06.2025
Зеленсьий в парламенті Нідерландів наголосив на важливості оборонної солідарності, щоб ніхто не мав справу з РФ наодинці

Зеленсьий в парламенті Нідерландів наголосив на важливості оборонної солідарності, щоб ніхто не мав справу з РФ наодинці

17:39 24.06.2025
Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

17:16 24.06.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів спільне виробництво дронів, оборонну підтримку і санкції

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів спільне виробництво дронів, оборонну підтримку і санкції

17:09 24.06.2025
Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

Зеленський після ударів по Дніпропетровщині: РФ не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн

15:40 24.06.2025
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

ОСТАННЄ

Арахамія та Гетманцев внесли в Раду з Міноборони пакет законопроєктів про Defence City з пільгами для ОПК

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона по Купʼянську - прокуратура

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Духовна семінарія ПЦУ пошкоджена внаслідок обстрілу РФ в Дніпропетровській області – Епіфаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА