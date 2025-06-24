Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди, повідомляє офіційний веб-портал президента України у вівторок.
"Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на РФ, зокрема санкційний. Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення РФ до відповідальності.
Джерело: https://president.gov.ua/news/vidbulasya-audiyenciya-prezidenta-ukrayini-v-korolya-niderla-98637