Інтерфакс-Україна
Події
21:36 24.06.2025

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

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УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) надає допомогу постраждалим від російської ракетної атаки по Дніпру.

"Дніпро… Команда Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста розгорнула пункт допомоги, де постраждалим за необхідності надається перша допомога і перша психологічна допомога", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Люди також можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів та питної води. Містяни, чиє житло зазнало пошкоджень, можуть отримати плівку і тарпаулін для тимчасового перекриття вікон.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, у Дніпрі через російський ракетний обстріл 17 загиблих, понад 270 постраждалих, серед яких 27 дітей.

 

Теги: #дніпро #тчху #учх

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