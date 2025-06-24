Президент Євроради: ми продовжимо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта, який прибув на саміт НАТО у Гаазі, висловив "глибоке розчарування" тим, що Кремль не долучається до зусиль президента США Дональда Трампа з досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

"Справедливий і тривалий мир в Україні є нагальною потребою, і я глибоко розчарований тим, що Росія не долучається до зусиль президента Трампа з досягнення справедливого і тривалого миру", - сказав він під час спільних заяв для ЗМІ генерального секретаря НАТО, керівництва Європейського Союзу та президента України.

Кошта знову наголосив, що президент Володимир Зеленський погодився на безумовне припинення вогню, а Росія не тільки не погоджується, а й навіть "посилює інтенсивність своєї агресії проти України".

"Зі свого боку, ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій. І 18-й пакет санкцій вже готується", - наголосив він.

Президент Євроради зазначив, що ЄС "з нетерпінням чекає на наше спільне майбутнє, коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу".

"Я дуже задоволений нещодавньою оцінкою Європейської комісії щодо вашої вражаючої роботи з проведення реформ у таких складних умовах, і, безсумнівно, ми досягли умов для просування поточного переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу", - наголосив він.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.