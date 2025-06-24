Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

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Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до дев'яти, постраждалих - до 100, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких. Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - написав він у телеграмі у вівторок.

Раніше повідомлялось про вісьмох загиблих та 84 постраждалих.