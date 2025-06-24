Інтерфакс-Україна
Події
14:47 24.06.2025

Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

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Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може розкривати зміст заключної декларації гаазького саміту, але там будуть "важливі формулювання" щодо України, її підтримки, в тому числі й фінансову.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі він наголосив, що наближається важливий саміт, "в тому числі важливі рішення щодо України, які дійсно спираються на Вашингтон, де проходив минулорічний саміт".

"Де ми вирішили, що є незворотній шлях для України до НАТО. Ми будуємо цей міст, поки ми говоримо. Вчора я оголосив, що європейські та канадські союзники пообіцяли виділити понад 35 мільярдів євро на підтримку України, що більше, ніж минулого року", - підкреслив Рютте.

Генсек додав, що тому "можна сміливо припустити, що за весь рік буде більша (підтримка-ІФ-У), ніж минулого року".

"Звичайно, я не можу нічого розголошувати про декларацію саміту, але ми можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - заявив генсек НАТО.

Теги: #рютте #нато

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