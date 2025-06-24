Декілька десятків пасажирів поїзду Одеса — Запоріжжя отримали різані рани від скла через удар російської ракети

Вибухова хвиля від ракетного удару Росії по Дніпропетровщині у вівторок пошкодила поїзд №52 Одеса — Запоріжжя та стала причиною різаних ран від скла, які отримали декілька десятків пасажирів, повідомив речник пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко на своїй фейсбук-сторінці

"Поїзд, повний родин із дітьми, що прямували з відпочинку… Першу допомогу надавали провідники, втім варто віддати належне - рятувальники та швидкі прибули блискавично і допомогли скерувати 500+ пасажирів до укриття=метро, звідки більшість людей вже самостійно дісталася Дніпра", – написав він.

За словами Шевченка, вже з Дніпра о 13:00 "Укрзалізниця" відправить позаграфіковий електропоїзд до Запоріжжя.

Він додав, що зворотний рейс цього поїзда на Одесу буде з підмінних вагонів.

Шевченко також повідомив, що через пошкоджену російським ударом контактну мережу на маршруті та необхідність розібратись із обстріляними вагонами компанії доведеться трохи затримати чотири поїзди: 3/4 Ужгород-Запоріжжя, 88/87 Ковель-Запоріжжя, 128/127 Львів-Запоріжжя та 32/31 Перемишль-Запоріжжя.

Окрім того буде обмеження місцевому поїзду 6022/6027 Пʼятихатки-Дніпро-Пʼятихатки по Сухачівці.