Інтерфакс-Україна
Події
12:21 24.06.2025

Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

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Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Гаазі обговорив з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліюсом наступні кроки для зміцнення оборони та самодостатності України та Європи.

"Я поінформував комісара про оборонні пріоритети України, які включають засоби дальнього радіусу дії, безпілотники-перехоплювачі та програму національної системи протиповітряної оборони. Я наголосив на важливості нових інструментів ЄС, SAFE та EDIP, та необхідності їх використання для зміцнення української оборонної промисловості, серед інших цілей", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що Україна зараз володіє винятковими можливостями, науково-дослідницьким досвідом та унікальними технологіями, перевіреними в боях.

"Ми домовилися про подальшу тісну координацію та спільну роботу над посиленням потенціалу України", - додав міністр.

Теги: #гаага #кубіліус #саміт_нато #сибіга

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