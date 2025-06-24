Інтерфакс-Україна
Події
12:20 24.06.2025

У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по містам Дніпро та Самар, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Раніше повідомлялось, що армія РФ завдала удару по місту Дніпро, пролунала серія вибухів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За повідомленням телеграм-каналів, ворог застосував щонайменше чотири "Іскандер-М" з Таганрогу.

Мер Дніпра Боріс Філатов повідомив про одного загиблого через ворожу атаку.

Теги: #дніпро #постраждалі #загиблі #ракетний_удар

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