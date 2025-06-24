Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

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Терористичний удару Росії по Дніпропетровщині пошкодив поїзд №52 Одеса-Запоріжжя, повідомляє "Укрзалізниця" у Телеграм у вівторок.

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", – зазначено у дописі.

Згідно з ним, "Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Компанія наголосила, що пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра, орієнтовно, о 13:00.