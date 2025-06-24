Інтерфакс-Україна
Події
11:31 24.06.2025

В Україні діє уже 279 "Центрів життєстійкості" - Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики разом із громадами та у співпраці з громадськими організаціями упродовж червня відкрили ще 50 "Центрів життєстійкості" у різних областях України.

"279 громад відкрили вже "Центри життєстійкості" — простори, де люди можуть отримати фахову психосоціальну підтримку. Ми бачимо, як вони змінюють життя українців: допомагають родинам пережити втрати, підтримують ветеранів, повертають опору тим, хто її втратив. Це надзвичайно важливо в умовах постійного стресу, який переживаємо всі ми через війну", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що у "Центрах життєстійкості" працюють психологи, соціальні менеджери та фахівці соціальної роботи, які проводять групові заняття та надають індивідуальні консультації.

"Тут обговорюють тривожність, емоційне виснаження, труднощі у взаємодії з дітьми чи адаптації до нових обставин. Діють програми підтримки батьків, тренінги з розвитку навичок саморегуляції та групи взаємодопомоги. За потреби фахівці можуть порадити, куди звернутися по правову, медичну чи іншу спеціалізовану допомогу", - додали в Мінсоцполітики.

Крім того, підкреслюється, що послуги в Центрах — безкоштовні, добровільні, анонімні.

Теги: #мінсоцполітики #центрів_життєстійкості

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