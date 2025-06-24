На Львівщині знайдено 2,5-річну дівчинку, яка зникла напередодні – ДСНС

Фото: ДСНС

У вівторок зранку рятувальники знайшли маленьку дівчину, яка загубилася напередодні у селі Жупани (Стрийський району), повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області.

"23 червня про зникнення дівчинки близько 18:00 поліцію сповістила її родичка. За словами якої, Яна вийшла з дому та не повернулася", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією, у рятувальній операції було задіяно понад 580 людей- рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці, три службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території.

Повідомляється, що знайдену дитину транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги