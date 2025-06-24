Інтерфакс-Україна
Події
08:23 24.06.2025

Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу загинули чотири людини та п'ятеро постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Качкарівка, Микільське, Милове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Осокорівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Чорнобаївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин  та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/8995

Теги: #херсонська #жертви #обстріли

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