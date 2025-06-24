Українська ППО знешкодила 78 з 97 ворожих "шахедів" – Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона знешкодила 78 з 97 ворожих "шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 24 червня (із 22.00 23 червня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Разом з тим, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.

Джерело: https://t.me/kpszsu/36958