Інтерфакс-Україна
Події
07:49 24.06.2025

Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя - Лисак

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Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя, також є пошкодження, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. Поцілив по самому Нікополю,  Марганецькій та Мирівській громадах", - написав він в телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22388

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріли

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