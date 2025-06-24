Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя - Лисак

Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя, також є пошкодження, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах", - написав він в телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22388