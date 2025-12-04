Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Херсонська обласна прокуратура повідомила про вісьмох поранених цивільних через обстріли російських окупаційних військ в області станом на 17.30.

"За даними слідства, 04 грудня 2025 року атаки російських військ на Херсонщині відбувалися за допомогою артилерійської, мінометної зброї та дронів. Станом на 17:30 відомо, що внаслідок російської агресії постраждало восьмеро цивільних", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у четвер.

Через артилерійські обстріли Херсона поранено п’ятьох людей та внаслідок атак дронами різного типу травмувалися двоє мирних жителів в обласному центрі та один у Білозерці. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення пекарні, приватного підприємства, заклад системи охорони здоров’я тощо.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодекса України).