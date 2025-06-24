Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 100 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 1 танк, 7 бронемашин, 21 артсистему, 198 БПЛА, а також 100 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб, танків – 10966 (+1) од, бойових броньованих машин – 22879 (+7) од, артилерійських систем – 29511 (+21) од, РСЗВ – 1424 (+1) од, засоби ППО – 1188 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198), крилаті ракети – 3388 (+12), кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни– 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од, спеціальна техніка – 3920 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SAxZAndZknw15Sp3hdL9suESawGe1kDtVVuexTiuusFv1hTQ3C4YAYFNJP6QfYEql